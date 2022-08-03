بيلوسي: الولايات المتحدة لن تتخلى عن تايوان

أبلغت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، رئيسة تايوان تساي إنغ-ون اليوم الأربعاء بأن زيارتها للجزيرة توضح بشكل لا لبس فيه أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن تايوان.

وقالت بيلوسي لتساي إن تضامن الولايات المتحدة مع تايوان أمر بالغ الأهمية الآن أكثر من أي وقت مضى، مضيفة أن عزم واشنطن على الحفاظ على الديمقراطية في تايوان وبقية العالم لا يزال صلبا لا يلين.

وقوبلت زيارة بيلوسي لتايوان بانتقادات شديدة من الصين ودفعت بكين للإعلان عن مجموعة من التدريبات العسكرية واستدعاء السفير الأميركي.