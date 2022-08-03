36 قتيلاً حصيلة الاحتجاجات ضد بعثة الأمم المتحدة في الكونغو

قتل أربعة من جنود الأمم المتحدة و32 متظاهراً خلال أسبوع من التظاهرات ضد بعثة الأمم المتحدة في بلدات عدة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب حصيلة رسمية مؤقتة صادرة عن السلطات.

وصدرت الحصيلة عن لجنة حكومية خاصة. وكتب الوزير باتريك مويايا المتحدث باسم الحكومة الكونغولية بعد اجتماع أزمة أن اللجنة توصلت إلى «حصيلة فادحة بلغت 36 قتيلاً منهم 13 قتيلاً في غوما و13 قتيلاً في بوتيمبو بينهم أربعة من (القبعات الزرق) وأربعة قتلى في أوفيرا وثلاثة قتلى في كانيابونغا وثلاثة قتلى في كاسيندي». وقال مويايا إن نحو 170 شخصاً أصيبوا بجروح خلال هذه التظاهرات.