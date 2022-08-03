طائرة مسيرة قتلت الظواهري على شرفة منزله

مع بزوغ الفجر الأحد في كابول، حلقت طائرة مسيرة أميركية في العاصمة الأفغانية فيما كان أيمن الظواهري على شرفة منزله، وبقرار من الرئيس الأميركي جو بايدن وبعد عملية تعقب استمرت لسنوات، أطلق صاروخان أديا إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة.

حول منزله حيث تقيم زوجته وابنته وأحفاده أيضاً، آثار الضربة محدودة جداً مع عدم حدوث أي انفجار ووقوع أي ضحايا على ما يبدو.

وقالت الولايات المتحدة إن هذا الهجوم أتى نتيجة عمليات رصد وتقفٍ استمرت لسنوات وأشهر.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن واشنطن رصدت في العام 2022 عائلة الظواهري في منزل في العاصمة الأفغانية.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى «رصدنا وجود الظواهري مرات عدة ولفترات طويلة على الشرفة حيث قتل في النهاية».