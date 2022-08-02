تسجيل حالتي وفاة وإصابة 1344 بفيروس كورونا في العراق

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 25 ألفا و318 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 1344 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و447 ألفا و232 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 2875 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و397 ألفا و307.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 آلاف و28 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و993 ألفا و80 شخصا.