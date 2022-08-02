الجيش الأوكراني: مقتل 3 وإصابة 5 في قصف روسي لحافلة

قال متحدث عسكري أوكراني، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون عندما أطلقت القوات الروسية قذائف هاون أصابت حافلة كانت تحمل نازحين في إقليم خيرسون بجنوب البلاد.

ووقع الحادث أمس الاثنين عندما كانت الحافلة متجهة من قرية ستاروسيليا الخاضعة للسيطرة الروسية إلى مدينة كريفي ريه التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن المركبة تعرضت لقصف بقذائف الهاون بالقرب من قرية دوفوف.

وتنفي روسيا، التي بدأت غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط فيما وصفته بأنها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين عن عمد رغم أن هجماتها دمرت عدة بلدات ومدن في أوكرانيا.