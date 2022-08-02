روسيا تعلن تدمير 6 أنظمة صواريخ أميركية الصنع في أوكرانيا

نقلت وكالة إنترفاكس عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا دمرت ستة أنظمة صواريخ أميركية الصنع من طراز هيمارس منذ بداية الصراع في أوكرانيا.

وقال شويغو إن روسيا دمرت أيضاً خمسة أنظمة إطلاق صواريخ هاربون المضادة للسفن و 33 مدفع هاوتزر إم 777 منذ أن نشرت موسكو عشرات الآلاف من القوات في أوكرانيا في 24 فبرايرالماضي.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم يشغلون ما يصل إلى 12 منظومة هيمارس، والتي تسمح دقتها وطول مداها لكييف بالحد من تفوق المدفعية الروسية.