كوريا الجنوبية تسجل 111 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: سيؤول - د ب أ

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية بشكل حاد إلى أكثر من 110 آلاف حالة اليوم الثلاثاء حيث أدى متحور فرعي شديد العدوى من أوميكرون إلى زيادة الإصابات الجديدة.

وأضافت البلاد 111 ألفا و789 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 568 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 19 مليونا 932 ألفا و439 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقفز رقم يوم الثلاثاء من 44 ألفا و689 حالة في اليوم السابق وارتفع أيضا من 99 ألفا و252 حالة تم تسجيلها قبل أسبوع. كما سجلت البلاد 16 وفاة إضافية لترتفع الحصيلة إلى 25 ألفا و84.

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