دبي تفعّل منظومة استباقية استعداداً لموسم الأمطار والحد من تجمعات المياه

أكدت بلدية دبي جاهزيتها لموسم الأمطار بتفعيل خططها التشغيلية ضمن منظومة استباقية شاملة تعمل على مدار الساعة، تشمل تجهيز 1,100 معدة وآلية و200 صهريج لسحب المياه و300 مضخة ديزل، إلى جانب 675 فرداً من الكوادر المتخصصة و10 بحيرات تجميعية مؤقتة لاستيعاب مياه الأمطار، فضلاً عن تنظيف أكثر من 70 ألف فتحة لتصريف المياه، بما يعزز سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل مع تجمعات المياه، ويضمن سلامة السكان والزوار واستمرارية الخدمات في الإمارة.

منظومة متكاملة

وأوضحت البلدية عبر منصاتها الرقمية، أن استعداداتها تتضمن منظومة متكاملة من المعدات والآليات والفرق الميدانية المتخصصة، تشمل 200 مركبة و24 رافعة و13 وحدة لإعادة تدوير المياه، إلى جانب 3 وحدات نفث و3 مولدات، بما يدعم الجاهزية الميدانية ويرفع كفاءة التعامل مع تجمعات المياه خلال الحالات الجوية المختلفة.

وتشمل الاستعدادات تنفيذ أعمال الفحص والصيانة الوقائية لشبكات تصريف مياه الأمطار، وتنظيف المصافي الداخلية والخطوط الانحدارية، فضلاً عن تنظيف أكثر من 70 ألف فتحة لتصريف مياه الأمطار في مختلف أنحاء المدينة، بهدف تعزيز كفاءة الشبكات ورفع قدرتها على تصريف المياه خلال فترات هطول الأمطار.

الحالة الجوية

وأكدت البلدية متابعة الحالة الجوية والبلاغات الواردة عبر مركز التحكم والسيطرة، بالتزامن مع التنسيق المستمر مع الشركاء الحكوميين، لضمان تكامل الجهود وتسريع الاستجابة الميدانية وتوجيه الفرق والمعدات إلى المواقع التي تتطلب التدخل، وفقاً لمستجدات الحالة الجوية وطبيعة البلاغات.

سيناريوهات استباقية

وفي إطار تعزيز الجاهزية الاستباقية، نفذت البلدية 3 سيناريوهات استباقية شملت "تمارين محاكاة واقعية للظروف الجوية، وإجراء تدريبات ميدانية للتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تجهيز المواقع الحيوية بأدوات ومعدات الطوارئ ومتطلبات السلامة"، بما يعزز كفاءة الفرق المختصة وقدرتها على التعامل مع السيناريوهات المختلفة.

ودعت بلدية دبي الجمهور إلى الإبلاغ عن تجمعات المياه أو الحالات الطارئة عبر مركز الاتصال على الرقم 800900، أو من خلال تطبيق «واتساب»، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن الحالات التي تستدعي التدخل، بما يسهم في تسريع الاستجابة وتعزيز سلامة المجتمع وحماية الممتلكات.