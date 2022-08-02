بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي

المصدر: واشنطن - وام

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في غارة نفذتها طائرة أميركية مسيرة "من دون طيار" يوم السبت الماضي الماضي في أفغانستان.

وأضاف بايدن أنه لا أحد من عائلة الظواهري أصيب في الضربة ولا ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام، مؤكدا أن أفغانستان لن تصبح مجددا ملاذا آمنا للإرهابيين.

وكان مسؤول بارز في الإدارة الأميركية أعلن في وقت سابق من اليوم تنفيذ الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي "عملية مكافحة إرهاب ناجحة ضد هدف لتنظيم القاعدة في أفغانستان".

ووصف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه الهدف بـ "المهم" مؤكدا عدم وقوع إصابات بين المدنيين جراء العملية.

تفاصيل مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي

كيف حددت المخابرات الأميركية موقع الظواهري وقتلته؟

السعودية ترحب بمقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news