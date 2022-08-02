إيران: تطورات العراق «شأن داخلي»

المصدر: طهران - أ.ف.ب

اعتبرت إيران أمس أن التطورات الأخيرة في العراق، والمتمثّلة باعتصام مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر داخل مبنى البرلمان، هي «شأن داخلي» يجب حلّه بالحوار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي «نحن نتابع بعناية وحساسية التطورات الراهنة في العراق».

وأضاف «نعتبر أن التطورات الراهنة تعد جزءاً من الشؤون الداخلية في العراق»، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية «تحترم خيار الشعب العراقي».

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