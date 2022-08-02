خطة روسية لإعادة إعمار ماريوبول الأوكرانية

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

حدّد نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين أمس، ملامح خطة لإعمار مدينة ماريوبول الساحلية التي تعرّضت لحصار مدمّر وقصف عنيف، قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية.

وتأتي الخطوة في إطار جهود أوسع تقوم بها موسكو لكسب التأييد في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا منذ بدأت الحملة العسكرية في فبراير.

وقال خوسنولين في مقابلة مع قناة «آر بي سي» الروسية إن أول المباني التي يجري بناؤها حالياً ستجهز بحلول الخريف.

وأفاد «سيكون أول المباني السكنية جاهزة بحلول سبتمبر. سيكون لدينا بحلول ذلك الوقت أول المستشفيات، سنشيّد مركزاً لوزارة الطوارئ».

وأشار خوسنولين إلى أن موسكو تخطط لإعادة بناء وسط ماريوبول التاريخي وترميم كل المباني التي لم تدمّر بالكامل بفعل القصف الروسي.

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