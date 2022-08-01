الاتحاد الاوروبي يدعو كوسوفو وصربيا لعقد محادثات لنزع فتيل التوترات بينهما

المصدر: بروكسل - د ب أ

دعا الاتحاد الأوروبي كوسوفو وصربيا لعقد محادثات لنزع فتيل الأزمة بينهما وسط مخاوف من تفاقم حدة التوترات بينهما.

وقال بيتر سانتو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إن الهدف من الاجتماع هو "بحث سبل المضي قدما للتوصل إلى حلول ومنع تجدد هذه التوترات مرة أخرى".

وأضاف سانتو: "دعوني أكرر مجددا أن جميع القضايا العالقة بين صربيا وكوسوفو لابد من معالجتها عبر حوار بوساطة من الاتحاد الاوروبي"، دون الكشف عن موعد لعقد المحادثات.

وذكر المتحدث أن الاتحاد الاوروبي وجه دعوة لعقد المحادثات بعد أن وافقت كوسوفو على تأجيل تطبيق قواعد جديدة على معبرها الحدودي مع صربيا، بعد تصاعد التوترات في المنطقة.

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