تايلاند تسجل 2108 إصابات و19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: بانكوك- (د ب أ)

سجلت تايلاند 2108 إصابات و19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 1540 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 592 ألفا و284 حالة إصابة ،من بينها مليونان و 368 ألفا و849 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و538 ألفا و170 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 31 ألفا و404 حالات منذ بدء الجائحة.

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