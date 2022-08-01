أول سفينة حبوب تغادر ميناء أوديسا الأوكراني

المصدر: كييف - رويترز

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن سفينة تحمل حبوبا أوكرانية غادرت ميناء أوديسا اليوم الاثنين، وذلك في أول صفقة ضمن اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وقال الوزير على تويتر: "غادرت أول سفينة حبوب منذ العدوان الروسي الميناء. بفضل دعم جميع البلدان الشريكة لنا والأمم المتحدة، تمكنا من التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع في إسطنبول".

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