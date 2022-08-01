اعتقال 14 من «داعش» في بغداد ونينوى

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، أمس، أن قواتها تمكنت من اعتقال ثمانية من عناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة في بغداد.

وقال بيان عسكري عراقي إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال ثمانية إرهابيين بينهم قيادات بارزة تنتمي لعصابات «داعش» في مناطق متفرقة في بغداد. وكان جهاز الأمن الوطني أعلن في وقت سابق، أمس، اعتقال ستة من عناصر «داعش» في مناطق متفرقة من محافظة نينوى شمال بغداد.

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