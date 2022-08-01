الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف العراقية على تجاوز الخلافات

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إنه يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق.

ونقل بيان عن نائب المتحدث باسمه فرحان حق، القول إن الأمين العام يؤكد أن احترام حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات.

وناشد، وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة، جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة.

وحث الأمين العام جميع الأطراف على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة - من خلال الحوار السلمي والشامل - تكون قادرة على تلبية مطالب الإصلاح، دون مزيد من التأخير.

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