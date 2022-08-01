زيلينسكي: محصول الحبوب ينخفض إلى النصف بسبب الحرب

المصدر: أوديسا ■ رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إن محصول بلاده العام الجاري قد يكون نصف الكمية المعتادة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكتب الرئيس بالإنجليزية على تويتر قائلا «محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف».

وأضاف «هدفنا الرئيس هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الغزو الروسي. مازالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب». وتواجه أوكرانيا، وهي مورد رئيس للحبوب في العالم، صعوبات في توصيل الحبوب للمشترين بسبب الحصار الروسي لموانئها على البحر الأسود.

وتوفر اتفاقية وُقعت برعاية الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو ممراً آمناً للسفن التي تحمل حبوباً للخروج من ثلاثة موانئ أوكرانية.

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