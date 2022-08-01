تركيا: أول سفينة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا اليوم

المصدر: إسطنبول ■ رويترز

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك احتمالاً كبيراً لأن تغادر أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير الموانئ الأوكرانية اليوم الاثنين.

وأضاف إبراهيم قالين للقناة السابعة التركية أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سيكمل على الأرجح العمل النهائي بخصوص طرق التصدير قريباً جداً.

وروسيا وأوكرانيا موردان رئيسان للقمح على مستوى العالم، ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في إسطنبول الأسبوع الماضي إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويهدف الاتفاق إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني وإليها.

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