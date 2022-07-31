رئيس سريلانكا: الوقت غير مناسب لعودة راجابكسا بعد فراره من البلاد

المصدر: كولومبو - رويترز

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنالط عن الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنجه قوله اليوم الأحد إن الوقت غير مناسب لعودة الرئيس السابق جوتابايا راجابكسا إلى البلاد لأن ذلك يمكن أن يشعل أزمة سياسية.

وقال ويكريميسنجه في مقابلة مع الصحيفة الأمريكية "لا أعتقد أن الوقت مناسب لعودته. ليس لدي ما يشير إلى أنه سيعود قريبا".

وذكرت الصحيفة أن ويكريميسنجه ظل على اتصال مع راجابكسا لإنهاء الأمور الإدارية الخاصة بنقل السلطة والمسائل الحكومية الأخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news