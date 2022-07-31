سقوط قتلى في إطلاق قوة دولية لحفظ السلام النار على نقطة حدودية بالكونجو

المصدر: كينشاسا - رويترز

قالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، اليوم الأحد، إن جنوداً من وحدة التدخل التابعة للقوة هناك فتحوا النار على نقطة حدودية خلال عودتهم من عطلة مما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من القتلى.

والحادث الذي وقع في النقطة الواقعة على الحدود بين الكونجو وأوغندا في الجزء الشرقي المضطرب من الكونجو هو الأحدث الذي يشمل بعثة حفظ السلام، المعروفة باسم مونوسكو، والتي واجهت احتجاجات استمرت أياما.

وليس من الواضح إلى الآن لماذا فتح الجنود النار.

وقالت بينتو كيتا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الكونجو "هذا الحادث الخطير أسفر عن خسائر في الأرواح وسقوط مصابين بجروح خطيرة".

وأضافت كيتا أنه تم فتح تحقيق في الحادث وإلقاء القبض على المشتبه بهم.

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