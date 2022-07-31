سودانيون يتظاهرون في العاصمة لـ"دعم الوطن الواحد"

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

سار مئات المتظاهرين السودانيين في شوارع الخرطوم الأحد مجددين مطالبتهم بإنهاء الحكم العسكري، بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وهتف المتظاهرون "يسقط البرهان"، في إشارة إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

كما هتف المحتجون، على ما أفاد صحافيو فرانس برس، "السلطة خيار الشعب"، مطالبين بعودة العسكريين إلى الثكنات.

وقال أحد المتظاهرين لفرانس برس إن "موكب اليوم (الأحد) هو للتعايش السلمي ودعم الوطن الواحد"، في اشارة الى ما شهدته البلاد مؤخرا من اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 300 آخرين.

وأضاف "المجلس العسكري يغض الطرف عن كل المشاكل القبلية والجهوية ويعرف من أين يأتي السلاح".

وقال متظاهر آخر لم يكشف عن اسمه "ممنوع منعا باتا على أي عسكري أن يعتدي على أي كان لأنه يتكلم في السياسة.. الجيش مهمته حماية الشعب وليس التدخل في سياسات الحكم".

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