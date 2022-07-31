قتيل في أفغانستان إثر اشتباك بين حرس حدود إيرانيين وعناصر طالبان

المصدر: طهران - أ ف ب

وقع اشتباك الأحد بين عناصر من حرس الحدود الإيرانيين وعناصر من حركة طالبان الأفغانية، وفق مسؤولين في البلدين، أكد الجانب الأفغاني أنه أدى الى مقتل أحد عناصره وجرح آخر.

وقال ميثم برازنده، حاكم منطقة هيرمند بمحافظة سيستان-بلوشستان الإيرانية، إن "اشتباكات مسلحة وقعت اليوم بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر من جماعة طالبان"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.

وأفاد أن الاشتباك وقع في منطقة شغالك بهيرمند، وكان "وجيزا وانتهى".

وأشار المسؤول الى أن الاشكال بدأ بعد "اعتداء حدودي" من قبل عناصر طالبان، ما دفع القوات الإيرانية الى "الرد بالشكل اللازم"، من دون أن يسجّل سقوط أي ضحايا في صفوفها.

وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن عناصر حركة طالبان قاموا بإطلاق النار على بعض المنازل في بلدة دوست محمد الحدودية، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بين الجانبين "لبضع دقائق".

من جهتها، أكدت سلطات ولاية نيمروز الأفغانية أن العناصر الإيرانيين هم من أطلقوا النار.

وأوضحت في بيان إن "قوات حرس الحدود الإيرانية أطلقت النار باتجاه دورية لقواتنا الحدودية في مقاطعة كنك"، مشيرة الى أن هذه القوات استخدمت بعد ذلك "أسلحة خفيفة وثقيلة. في إطلاق النار هذا، استشهد أحد أفراد قوتنا الحدودية وأصيب آخر بجروح".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news