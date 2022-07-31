الأمن العراقي يعتقل 14 من داعش في بغداد ونينوى

المصدر: بغداد - د ب أ

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد أن قواتها تمكنت من اعتقال ثمانية من عناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة في بغداد.

وقال بيان عسكري عراقي إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال ثمانية إرهابيين بينهم قيادات بارزة تنتمي لعصابات داعش في مناطق متفرقة في بغداد وفق معلومات استخبارية دقيقة.

وكان جهاز الأمن الوطني أعلن في وقت سابق اليوم اعتقال ستة من عناصر داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوى شمالي بغداد.

وقال إن المعتقلين "ينتمون لما يُسمى سابقاً ولاية نينوى وعملوا ضمن ديوان الجند في داعش بصفة مقاتلين وشاركوا بالقتال ضد القوات الأمنية خلال عمليات التحرير".

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