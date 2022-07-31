اليابان تسجيل أكثر من 197 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأحد تسجيل 197 ألفا و792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقد أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم تسجيل 31 ألفا و541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 1925 حالة مقارنة بأمس السبت.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ 23 شخصاً، بانخفاض بواقع حالة مقارنة بأمس السبت، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. وبلغ العدد على الصعيد الوطني 427 شخصا، بارتفاع بواقع 24 حالة مقارنة بأمس السبت.

وسجلت اليابان 82 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في اليابان 12 مليونا و581 الفاً و505 حالات، وحالات الوفاة 32 ألفا و527 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية

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