روسيا: واشنطن والناتو "أكبر تهديد" للأمن القومي

المصدر: سان بطرسبورغ - أ ف ب

تشكّل مساعي الولايات المتحدة للهيمنة على المحيطات وتوسّع حلف شمال الأطلسي أكبر تهديد تواجهه روسيا، بحسب عقيدة البحرية الروسية الجديدة التي وقّعها الرئيس فلاديمير بوتين الأحد.

وجاء في الوثيقة الواقعة في 55 صفحة أن "التحديات والتهديدات الرئيسية" للأمن القومي والتنمية تتمثّل بهدف واشنطن "الاستراتيجي للهيمنة على محيطات العالم" وتحرّك البنى التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) باتّجاه الحدود الروسية.

وذكرت الوثيقة التي تم توقيعها في عيد البحرية الروسية أن "سياسة روسيا المستقلة الداخلية والخارجية تواجه إجراءات معاكسة من الولايات المتحدة وحلفائها الهادفين للمحافظة على هيمنتهم في العالم، بما في ذلك في محيطاته".

وترى موسكو في التحالف العسكري الغربي (الذي كان عدو الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة) تهديدا وجوديا، مستخدمة عضوية أوكرانيا لتبرير غزو 24 فبراير.

ولفتت العقيدة إلى رغبة روسيا في تطوير ممر بحري "آمن وقائم على التنافسية" من أوروبا إلى آسيا يعرف بـ"الممر الشمالي الشرقي" عبر ساحل المنطقة القطبية الشمالية وضمان تشغيله طوال العام.

وأكدت أنه "لا يمكن لروسيا أن تكون موجودة اليوم من دون أسطول قوي.. وستدافع عن مصالحها في محيطات العالم بحزم وتصميم".

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