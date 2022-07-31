وفاة الرئيس الفلبيني السابق فيدل راموس

المصدر: مانيلا - أ ف ب

توفي الرئيس الفلبيني الأسبق فيدل راموس الذي قاد البلاد خلال فترة نادرة من النمو والسلام، الأحد، عن 94 عاما حسبما أعلن مسؤولون كبار.

وتولى راموس الذي لقبه الفلبينيون ب"إيدي" رئاسة البلاد بين عامي 1992 و1998.

وقالت تريكسي كروز أنجليس السكرتيرة الإعلامية للرئيس فرديناند ماركوس جونيور: "ببالغ الحزن تبلغنا وفاة الرئيس السابق فيدل راموس".

وأضافت: "ترك وراءه إرثًا مميزًا في التاريخ لمشاركته في التغييرات الكبرى في بلادنا كضابط عسكري ورئيس تنفيذي على حد سواء".

ويتوقع أن تصدر أسرة فيدل راموس بيانا في وقت لاحق الأحد، ولم يتم الاعلان بعد عن سبب الوفاة.

وقدم وفد الاتحاد الأوروبي لدى الفلبين التعازي واصفا الراحل بأنه "رجل دولة مخلص" و"ركن من أركان الديموقراطية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news