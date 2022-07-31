مسؤول: مقتل مالك شركة زراعية كبرى بأوكرانيا في هجوم روسي

المصدر: كييف - رويترز

قال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف اليوم الأحد إن أوليكسي فاداتورسكي، مؤسس ومالك شركة نيوبولون إحدى كبرى شركات الزراعة الأوكرانية، قُتل هو وزوجته في ضربة روسية للمنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وأضاف الحاكم على تطبيق تيليجرام أن الزوجين قتلا في منزلهما في مدينة ميكولايف، التي تعرضت للقصف ليلا وصباح اليوم الأحد.

ونيبولون، التي يقع مقرها الرئيسي في ميكولايف، متخصصة في إنتاج وتصدير القمح والشعير والذرة، ولديها أسطولها الخاص وحوض بناء سفن.

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