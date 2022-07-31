أوكرانيا تنفي مهاجمة الأسطول الروسي في القرم

المصدر: كييف - أ ف ب

نفت أوكرانيا الأحد أن تكون هاجمت مقر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم بطائرة مسيرة ممّا أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح وفق موسكو، ووصفت الاتهامات الروسية بأنّها "استفزاز متعمّد".

وقال سيرغي براتشوك المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في أوديسا في بيان، إنّ الاتهامات الروسية ب"هجوم أوكراني على مقر الأسطول الروسي في سيباستوبول هي استفزاز متعمّد".

وأضاف أنّ "تحرير شبه جزيرة القرم الأوكرانية سيحدث بطريقة أخرى أكثر فاعلية".

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