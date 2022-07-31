روسيا تستعرض قدراتها العسكرية في ذكرى تأسيس أسطولها البحري

المصدر: موسكو - د ب أ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الافتخار بالبحرية الروسية، وذلك خلال مشاركته اليوم الأحد في احتفال بذكرى تأسيس الأسطول البحري الروسي بمدينة سان بطرسبرج.

وأكد بوتين جاهزية الأسطول الروسي للتصدي لكل من يشكل تهديدا لأمن البلاد.

وضمن الاحتفال، جرى استعراض العديد من القطع العسكرية المتطورة.

ووقع بوتين وثيقتين بشأن اعتماد عقيدة جديدة وميثاق للأسطول البحري.

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