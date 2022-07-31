خمسة جرحى في هجوم بطائرة مسيرة على قيادة الأسطول الروسي للبحر الأسود

المصدر: موسكو - أ ف ب

قال حاكم سيباستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجاييف إن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مقر الأسطول الروسي للبحر الأسود في مدينة سيباستوبول الأحد ما أسفر عن جرح خمسة أشخاص.

وكتب رازفوزجاييف على تليغرام: "صباح اليوم، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي" الذي تحتفل به روسيا الأحد.

وأوضح أن طائرة مسيّرة هبطت في فناء مقر قيادة الأسطول، مشيرا إلى إصابة خمسة موظفين في هيئة الأركان بجروح.

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