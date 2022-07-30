لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر مركز الفلك الدولي فيديو يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني وقال المركز إن المقطع تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا.

وكان الفلك الدولي قد قال من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، منذ 15 دقيقة إن "الموعد المتوقع لسقوط الحطام شرق المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، اليوم 30 يوليو 2022م في الساعة 16:49 غرينتش زائد ناقص 10 دقائق فقط. أي بعد حوالي ربع ساعة".

وكان المركز قد أوضح في وقت سابق من اليوم، أن موعد السقوط هو اليوم 30 يوليو 2022م ما بين الساعة 15:28 والساعة 19:28 غرينتش.

وأكد مركز الفلك الدولي في بيان له على "تويتر" أن جميع مناطق الوطن العربي خارج منطقة السقوط ولكن هذا قد يتغير في التحديثات التالية. موضحاً أن جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها.

"الفلك الدولي": تحديث جديد وأخير لموعد سقوط حطام الصاروخ الصيني

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

الفلك الدولي: عاجل.. فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/1hH78hQZc3 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 30, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news