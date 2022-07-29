إصابات «كورونا» حول العالم 573.8 مليوناً

المصدر: عواصم - وكالات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 573.8 مليون حالة حتى صباح أمس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 573 مليوناً و811 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و393 ألف وفاة.

وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 ملياراً و946 مليون جرعة.

وفي مدينة ووهان الصينية قررت السلطات إغلاق حي في ضواحي المدينة، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها ووهان، التي شهدت أول إغلاق في العالم بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، مثل هذا الإجراء منذ عام 2020، الأمر الذي يؤكد أن الصين لاتزال بعيدة عن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا.

وبعد أكثر من عامين على إغلاق المدينة لاحتواء الظاهرة الغامضة آنذاك، أمرت السلطات الصينية نحو مليون شخص، هم سكان حي «جيانجشيا» بمدينة ووهان، بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي نيودلهي أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 20 ألفاً و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة «هندوستان تايمز» عن الوزارة أنه تم تسجيل 44 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

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