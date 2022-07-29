لبنانيون يقتحمون مبنى وزارة الطاقة احتجاجاً على تقنين الكهرباء

المصدر: بيروت - د.ب.أ

اقتحم عدد من اللبنانيين، أمس، مبنى وزارة الطاقة والمياه في بيروت، احتجاجاً على التقنين القاسي للتيار الكهربائي، ولاحقاً عملت القوى الأمنية على إخراج المحتجين من مبنى الوزارة.

يذكر أن لبنان يعاني منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية (1990) تقنيناً للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من الاتفاق على حلّ يؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم.

ويشهد لبنان تقنيناً قاسياً منذ أشهر، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها، حيث لا تزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان على ساعتين يومياً.

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