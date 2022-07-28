الجيش التايواني يرصد تحليق طائرة مسيرة مجهولة فوق جزيرة دونجين

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التايوانية في بيان رصد تحليق طائرة مسيرة فوق جزيرة دونجين مرتين اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح البيان أن الحكومة لا تستبعد احتمال أن يكون تم استخدام الطائرة المسيرة لاختبار إجراءات استجابة تايوان.

وأضاف البيان أن الجيش أرسل تحذيرا على الفور وذكر أنه سيعمل على ضمان أمن المنطقة.

وذكر مسؤولو الجيش التايواني في فبراير أن طائرة مدنية صينية حلقت قرب جزيرة تسيطر عليها تايوان ولا تبعد كثيرا عن الساحل الصيني من المحتمل أن يكون القصد منها الاستفزاز أو اختبار مدى جاهزية تايوان للقتال.

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