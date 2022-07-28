العراق يسجل 49 وفاة و273 إصابة بمرض الحمى النزفية

المصدر: بغداد - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 49 حالة وفاة و273 إصابة بمرض الحمى النزفية منذ بداية العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله إن "دوائر الصحة في المحافظات سجَّلت حصيلةً جديدةً عن إصابات ووفيات مرض الحمى النزفية".

وذكر البدر أن "دائرة صحة كركوك سجَّلت حالة وفاة بالكوليرا"، مشيراً إلى أن "الحصيلة ارتفعت إلى 548 إصابة و4 وفيات".

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