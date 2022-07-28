مدينة ووهان الصينية تفرض إغلاقاً على مليون شخص في أحد الأحياء

المصدر: بكين - د ب أ

قررت السلطات في مدينة ووهان الصينية إغلاق حي في ضواحي المدينة، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها ووهان، التي شهدت أول إغلاق في العالم بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) مثل هذا الإجراء منذ عام 2020.

وبعد أكثر من عامين على إغلاق المدينة لاحتواء الظاهرة الغامضة آنذاك، أمرت السلطات الصينية نحو مليون شخص هم سكان حي "جيانجشيا" بمدينة ووهان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقررت السلطات أيضا وقف كل وسائل المواصلات وغلق كل أماكن الترفيه لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد اكتشاف أربع إصابات بلا أعراض في الحي يوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، بدأت العاصمة بكين في استقبال رحلات الركاب المباشرة القادمة من الخارج للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بعد قيام الصين بتخفيف بعض القيود التي تفرضها.

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