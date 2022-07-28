منظمة الصحة: 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة

المصدر: عواصم - وكالات

كشفت منظمة الصحة العالمية أمس، عن تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بمرض جدري القردة على مستوى العالم، في حين قال خبراء إن حالة الطوارئ بسبب جدري القردة قد تستمر شهوراً.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس، إنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بمرض جدري القردة على مستوى العالم من 78 دولة، أغلبيتها في أوروبا.

وكانت منظمة الصحة أعلنت تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية يوم السبت الماضي.

في الأثناء، قال علماء يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية بشأن مرض جدري القردة، إن فرصة وقف انتشار المرض تتضاءل مع زيادة عدد الحالات إلى مثليه كل أسبوعين مما يثير مخاوف من أن وصول الانتشار لذروته قد يستغرق شهوراً. وتتوقع منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن يصل عدد الإصابات إلى ما يزيد على 27 ألفاً بحلول الثاني من أغسطس في 88 دولة، ارتفاعاً من 17800 حالة في نحو 70 دولة في أحدث إحصاء.

وقال علماء من مختلف أرجاء العالم لـ«رويترز» إن أعداد توقعات لما بعد هذه الفترة أكثر تعقيداً، وأضافوا أنه من المتوقع أن يستمر انتشار العدوى لأشهر عدة وربما لفترة أطول.

من جهتها، بدأت الهند مباحثات مع مصنعي اللقاحات لتطوير لقاح ضد فيروس جدري القردة، في حال اقتضت الحاجة، وفقاً لما قاله مسؤول حكومي بارز، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة عالمياً.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن فينود كومار بول العضو بهيئة «ان إي تي إي ايونج» الحكومية، ورئيس لجنة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا «لقد بدأنا بالفعل التواصل مع الأطراف الرئيسة».

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