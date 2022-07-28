«كورونا» حول العالم: إجمالي الإصابات 572.4 مليوناً

المصدر: عواصم - وكالات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 572.4 مليون حالة حتى صباح أمس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 572 مليوناً و398 ألف حالة، مقابل 571 مليوناً و183 ألف حالة في مثل هذا التوقيت أول من أمس. وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و389 ألف وفاة.

وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 ملياراً و934 مليون جرعة.

وفي نيودلهي أعلنت وزارة الصحة الهندية أمس، تسجيل 18 ألفاً و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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