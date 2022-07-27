المالكي ينتقد اقتحام أنصار الصدر للبرلمان العراقي

المصدر: بغداد - د ب أ

انتقد نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، اقتحام أتباع الزعيم الديني مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء الحكومية ومبنى البرلمان العراقي.

وقال في بيان صحافي "إن دخول المتظاهرين من أية جهة كانوا إلى باحات البرلمان في المنطقة الخضراء والتجاوز على الحماية الأمنية للمنطقة، يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع".

وحذر المالكي قائلا: "قد ينجر الواقع إلى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين وعلى حكومة مصطفى الكاظمي أن تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني والاجتماعي، وتفادي إراقة الدم بين العراقيين، وأن تعمد إلى استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها".

ودعا المالكي المتظاهرين إلى" الانسحاب الفوري من المنطقة والالتزام بحق التظاهر القانوني وعدم الانجرار إلى دعوات المواجهة مع القوات المكلفة بالحماية".

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