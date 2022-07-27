المتظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء

المصدر: بغداد - د ب أ

اقتحم المتظاهرون العراقيون، اليوم الأربعاء، مبنى البرلمان العراقي ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء داخل المنطقة الخضراء الحكومية رافعين صورا للزعيم الديني مقتدى الصدر.

من جانبه، دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة مساء اليوم الأربعاء المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء.

وقال في بيان صحفي إن " القوات الأمنية سوف تكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".

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