ضربات صاروخية مكثفة على جنوب أوكرانيا

المصدر: كييف - أ ف ب

تعرّضت مناطق جنوب أوكرانيا الثلاثاء لقصف روسي كثيف استهدف خصوصًا ميناء ميكولايف وقرية ساحلية قرب أوديسا، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر منازل مدمّرة في زاتوكا وهي منطقة منتجعات سياحية شعبية مطلّة على البحر الأسود قرب أوديسا.

وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "إنه الصباح. قرية عادية في زاتوكا. كان الناس يرتاحون ويعيشون. لا قواعد عسكرية، لا جيوش. كان يريد الروس إطلاق النار فقط".

وتحدثت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني الثلاثاء عن "ضربات صاروخية مكثفة في جنوب أوكرانيا باستخدام طائرات آتية من البحر الأسود".

وأشار الجيش في بيان على فيسبوك إلى أنه في أوديسا، تعرّضت مبان سكنية في المدن الساحلية للقصف، دون أن يقع ضحايا، بحسب المعلومات الأولية.

وأضاف: "استُهدفت البنى التحتية للميناء في منطقة ميكولايف".

وتحدّث حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم عن "ضربة قوية" على المدينة صباح الثلاثاء، ونشر مقطع فيديو يُظهر عددًا من الانفجارات ودخانًا أسود.

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