روسيا: قصف ميناء أوديسا استهدف أسلحة أميركية

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القصف الصاروخي على ميناء أوديسا الأوكراني استهدف أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة اليوم الأحد أن القصف استهدف سفينة حربية أوكرانية، فضلا عن مخزن صواريخ أميركية مضادة للسفن من طراز "هاربون"، كما استهدف القصف منشآت إصلاح وتحديث تابعة للقوات البحرية الأوكرانية.

وأقرت الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم باستهداف ميناء أوديسا. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إن صواريخ كاليبر دمرت أحد مواقع البنية التحتية العسكرية لميناء أوديسا على البحر الأسود، كما تم استهداف زورق عسكري بضربة عالية الدقة.

وكتبت زاخاروفا على تلجرام: "دمرت صواريخ كاليبر إحدى منشآت البنية التحتية العسكرية لميناء أوديسا، وأرسلت بضربة عالية الدقة زورقا عسكريا أوكرانيا إلى العنوان المحبوب من قبل نظام كييف".

وأثار قصف الميناء انتقادات دولية، حيث جاء بعد الاتفاق الذي تم إبرامه أمس الأول الجمعة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

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