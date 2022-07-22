واشنطن تدرس تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

المصدر: واشنطن - رويترز

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين اليوم الجمعة، مع دخول الصراع مع روسيا شهره الخامس واحتدام القتال في شرق أوكرانيا، إن وزارة الدفاع الأميركية تبحث ما إذا كانت تستطيع إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا في المستقبل.

وقال كيربي للصحافيين إن إدارة بايدن تجري استقصاءات أولية بشأن جدوى تزويد أوكرانيا بطائرات، لكن هذه الخطوة ليست بالشيء الذي يمكن تنفيذه في المدى القريب.

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