الجيش السريلانكي يفكّك مخيّم المحتجّين أمام القصر الرئاسي

المصدر: كولومبو - أ ف ب

اقتحم المئات من عناصر الشرطة والجيش في كولومبو ليل الخميس-الجمعة المخيّم الرئيسي للمتظاهرين أمام القصر الرئاسي وبدأوا بتفكيك خيم المحتجّين، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وشنّ عناصر الشرطة والجيش هذه العملية لفتح الطرقات المؤدّية إلى القصر الرئاسي وإخلاء المعتصمين أمامه، علماً بأنّ المحتجين كانوا قد تعهّدوا إخلاء المكان بحلول عصر الجمعة.

واقتحم عناصر الوحدات الأمنية والعسكرية المخيّم مسلّحين بهراوات وراحوا يزيلون العوائق التي وضعها المحتجّون أمام البوابة الرئيسية للقصر الرئاسي الذي كانوا قد اقتحموا قسماً منه في وقت سابق من

يوليو الجاري.

وكان المحتجّون أعلنوا عزمهم على إخلاء المنطقة بحلول عصر الجمعة، بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس الجديد رانيل ويكرمسينغي.

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