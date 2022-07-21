طبيب بايدن يكشف عن أعراض مرضه.. ونتيجة اختبار السيدة الأولى سلبية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن المصاب بكوفيد-19، عن الأعراض التي يواجها الرئيس البالغ من العمر 79 عاما، بعد ثبات اصابته بفيروس كورونا اليوم الخميس.

وقال منسق فيروس كورونا في البيت الأبيض، الدكتور أشيش جها، لشبكة "سي إن إن" إن بايدن لم يكن مصابا بالحمى صباح الخميس، موضحا أنه يعاني من سيلان في الأنف وسعال جاف ويشعر ببعض التعب.

وفيما يتعلق بالسيدة الأولى، أكدت جيل بايدن أن نتيجة اختبارها لفيروس كورونا جاءت سلبية صباح الخميس. وقالت للصحافيين في ديترويت: "تحدثت معه جو بايدن قبل دقائق قليلة. إنه بخير ويشعر بتحسن."

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اختبار بايدن نتيجة إيجابية لكوفيد-19. وآخر اختبار سلبي له كان يوم الثلاثاء.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن بايدن "بدأ بتناول عقار Paxlovid" وهو دواء مضاد للفيروسات من إنتاج شركة فايزر، موضحة أنه وفقا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض، سوف يعزل في البيت الأبيض.

وتلقى بايدن أول جرعتين من لقاح فايزر/بيونتيك ضد كوفيد-19، قبل تنصيبه في يناير 2021، وأول جرعة معززة تلقاها في سبتمبر وثاني لقاح معزز في 30 مارس.

ونظرا لسنه، يواجه بايدن خطرا متزايد لتدهور اصابته بكوفيد-19، على الرغم من أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن كبار السن الذين يتم تطعيمهم بالكامل وتعزيزهم يقلل بشكل كبير خطر دخولهم المستشفى ووفاتهم.

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