الخارجية الروسية: ليس هناك اتصالات مع أمريكا بشأن محادثات السلام الأوكرانية

المصدر: موسكو - رويترز

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إنه لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا.

وأضافت للصحافيين أن "الإدارة الأمريكية تمنع أتباعها في كييف حتى من التفكير في المحادثات معنا، ومن الواضح أنها ترغمهم على القتال حتى آخر أوكراني".

وجُمّدت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا منذ أوائل أبريل، عندما انهارت محادثات لوقف إطلاق النار بوساطة تركية جرت في إسطنبول.

وخفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقف التوقعات بشأن إجراء محادثات سلام في وقت لا تزال فيه القوات الروسية تحتل أراضي أوكرانية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الأربعاء إن محادثات السلام مع أوكرانيا "لا جدوى لها".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابع من يوليو تموز إن بلاده لم تبدأ حتى الآن أي شيء "بشكل جدي" في أوكرانيا، وتحدى الغرب بأن يحاول التجرؤ لإلحاق الهزيمة ببلاده في ساحة المعركة.

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