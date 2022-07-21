مدير الـ"سي آي إيه": الروس والإيرانيين "شيّبوا شعري" !

المصدر: موقع روسيا اليوم

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إلى أن صور الرئيس فلاديمير بوتين في إيران، ذكّرته بأن المفاوضات مع الروس والإيرانيين على مر السنين هي التي "شيّبت شعره".

وقال مدير الـ"سي آي إيه" في كلمة خلال منتدى "آسبن" الأمني: "لا أشعر بالحنين عندما أنظر إلى صور الرئيس بوتين، والمرشد الأعلى الإيراني، بل أتذكر أن معظم شعري شاب من المفاوضات مع الروس والإيرانيين على مر السنين".

ومن جهة أخرى، أعرب بيرنز وفق "روسيا اليوم" عن تأكده بأن السلطات الروسية تهدف إلى استعادة مناطق نفوذها في الدول المجاورة وموقعها كقوة عظمى، وتعتقد أن هذا غير ممكن دون السيطرة على أوكرانيا.

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