العراق.. متظاهرون ينزلون العلم عن مقر منح التأشيرة التركية في النجف

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قام متظاهرون عراقيون في مدينة النجف، اليوم الأربعاء، بإنزال العلم عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام محتجين بإنزال العلم التركي عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو تجمع كبير من المواطنين أمام مركز تقديم الفيزا التركية في محافظة النجف.

وشارك أحد المواطنين مقطع فيديو من أمام مركز تقديم الفيزا، حيث طالب المتواجدين في داخل المركز بالمغادرة.

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