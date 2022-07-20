بوتين: على الولايات المتحدة الكف عن نهب النفط السوري

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أراضي سوريا وأن تكف عن نهب ثروات الشعب السوري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية التي جمعت بوتين ونظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان في طهران أمس الثلاثاء.

وقال الرئيس الروسي: "لدينا مواقف مشتركة بشأن نهر الفرات تتعلق بضرورة أن تغادر القوات الأمريكية هذه الأرض، ويجب أن تتوقف عن نهب الدولة السورية والشعب السوري، من خلال إخراج النفط بشكل غير قانوني".

وأكد بوتين تمسك روسيا بضرورة عودة منطقة شرق الفرات لسلطة الحكومة السورية الشرعية.

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