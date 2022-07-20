كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وكالات

تجاوزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء76 ألفا، وسط تفشي العدوى مجددا، وانتشار سلالة فرعية جديدة من المتحور أوميكرون.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت 76402 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 429 إصابة وافدة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 18 مليونا و937 ألفا و971 .

وتضاعف عدد الإصابات المسجلة أمس الثلاثاء والتي بلغت 73582 حالة بمقدار أكثر من ضعفين مقارنة مع 26299 إصابة مسجلة في اليوم السابق.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 12 حالة وفاة بالفيروس اليوم، ما يرفع إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 24777.

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